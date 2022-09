Luca Argentero papà per la seconda volta, Cristina Marino è incinta: la prima foto del pancione e l'annuncio

Luca Argentero sarà papà per la seconda volta. L'annuncio è arrivato direttamente sui profili social della moglie e mamma Cristina Marino. «Io, te, Nina e una nuova luce...» ha scritto lei su Instagram. La famiglia dell'attore, amatissimo per l'ultimo ruolo di Andrea Fanti nella serie di successo Rai "Doc - Nelle tue mani", si allargherà presto. Non è stato svelato il sesso del nascituro ma dalla foto sulla spiaggia postata da Cristina Marino si intravede già il pancione.

I due hanno già una figlia, Nina Speranza, nata nel maggio 2020. «Mi piacerebbe avere tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico», aveva detto Cristina Marino in un'intervista al settimanale "Gente".