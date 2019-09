Luca Dotto, dopo la schermitrice Rossella Fiamingo arriva la nuova storia con Greta, modella di intimo

Martedì 10 Settembre 2019, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 15:52

Vacanze di fuoco per il nuotatore. Il 29enne, campione europeo nei 100 metri stile libero, ha detto addio alla fidanzata, medaglia d'argento olimpica a Rio nella spada e adesso, nella sua vita sentimentale, è entrata, modella di intimo di 23 anni.I due innamorati hanno confermato la loro love story negli ultimi giorni, con scatti di coppia a questo punto inequivocabili. Il caldo d'estate ha portato aria di cambiamento e l'amore per la schermitrice Rossella Fiamingo si è, per Dotto, definitivamente spento.Non è la prima volta che i due si lasciano visto che avevano già vissuto una fase difficile dopo le olimpiadi di Londra nel 2012. Il nuotatore aveva tradito Rossella Fiamingo con la nuotatrice di sincro Costanza Di Camillo: i due si erano frequentati per tre anni, ma all'alba delle Olimpiadi di Rio, Dotto era tornato tra le braccia della campionessa di spada.Tra gare e impegni vari, il rapporto tra i due era proseguito senza troppi problemi. Fino a questa estate. Ora nella vita di Luca è entrata Greta e a giudicare dalle testimonianze social, la nuova love story sembrerebbe andare a gonfie vele.