Luca Onestini e Ivana Mrazova, la modella delude i fan: «Tra di noi non c'è nulla»

MILANO - Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? Al momento pare di no. La modella ceca infatti, in un'intervista a Eva 3000, avrebbe smentito la presunta storia nata tra lei e l'ex tronista romagnolo. Ma c'è un indizio...Come riporta il sito Tuttosulgossip , Ivana avrebbe dichiarato: "Io e Luca abbiamo un rapporto bellissimo di amicizia. Tutti ci chiedono se siamo fidanzati, ma non lo siamo. Viviamo giorno per giorno e vediamo che succederà".Insomma, al momento i due ex gieffini sarebbero solo amici. Delusione per i tanti fan della coppia. Ma ci sarebbe ancora una speranza...LEGGI ANCHE ----> Luca Onestini, dedica romantica a Ivana Mrazova: "Il rispetto è la pazienza di conoscersi senza maschere...". Boom di like In una storia di Instagram, Luca avrebbe scritto: "Teniamoci strette le persone speciali... o è Natale tutti i giorni o non lo è mai". E come sottofondo ha scelto la canzone di Ermal Meta "Ragazza paradiso". Una dedica per Ivana? Per i fan è proprio così. Staremo a vedere.