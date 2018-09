Lucia e Filippo, la rottura non convince Barbara D'Urso: ecco cosa succederà a Pomeriggio 5

Domenica 9 Settembre 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 09-09-2018 15:27

, concorrenti dell'ultima edizione del, sono ormai al capolinea. I due hanno annunciato la lorosui social, ma qualcosa non convince e a dirlo è anche, che ha parlato di loro durante Pomeriggio 5. La conduttrice ha detto di aver sentito proprio recentemente Lucia e Filippo e di non aver chiare alcune cose in merito alla loro rottura.Probabilmente, quindi, potrebbe non essere definitiva la loro rottura, tanto che domani in studio con Barbara sarà presente Lucia che farà chiarezza sui motivi della fine della relazione. La D'Urso non ha nascosto di "tifare" per la coppia: «A me dispiace tanto per loro perché sono veramente bellini e voglio capire cosa è successo» e per questo vuole vederci chiaro.Ma la situazione non convince anche altri ex concorrenti del Gf, non solo Simone Coccia, che ha pubblicato sui social un video ribadendo che secondo lui i due si sono messi insieme solo per "convenienza mediatica", ma anche Lucia Bramieri ha detto la sua. L'ex gieffina sostiene che questa crisi improvvisa, a ridosso dell'inizio delle trasmissioni della D'Urso, suona strana, visto che da tempo nessuno parla di loro. Che siano in cerca di visibilità? D'altronde, parlando di Gf, chi è senza peccato scagli la prima pietra.