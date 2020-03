Ludovica Frasca innamorata: eccola col nuovo fidanzato, l'imprenditore Frank Faricy

Un nuovo amore per l’ex velina di “Striscia la notizia” Ludovica Frasca. Ludovica, dopo aver definitivamente archiviato la sua relazione con l’attore comico e conduttore Luca Bizzarri, ha presentato il nuovo amore dal suo account Instagram, l'imprenditore Frank Faricy.



Lo scatto condiviso vede Ludovica e Frank Faricy, fondatore e Ceo della XGen, baciarsi teneramente ed è seguito dalla didascalia #BxG ♾ @frankjfaricy Amore mio ♥️#oldbutgold. I due, come dimostrano le stories di Instagram di Ludovica, stanno trascorrendo insieme l’isolamento per l’emergenza coronavirus, fra momenti romantici e appetitosi piatti in cucina preparati dall’ex velina.



La precedente relazione della Frasca con Luca Bizzarri, con cui conviveva, è durata per quattro anni e, nonostante si sia anche parlato di nozze, la storia è finita con l'ex coppia che ha aspettato oltre due mesi per rendere pubblica la notizia.



Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA