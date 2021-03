Ludovica Frasca si è sposata, matrimonio lampo con Frank Faricy: «Anelli fatti con cavi elettrici»

Ludovica Frasca si è sposata con Frank Faricy. Ludovica Frasca, ex velina di “Striscia la notizia”, ha sposato l’imprenditore Frank Faricy con un veloce matrimonio in municipio in Florida. Gli sposi sono pronti a fare una grande festa appena torneranno in Italia. E appena la pandemia lo permetterà.

Ludovica Frasca ha postato in un video sul social il suo matrimonio con Fank Faricy, seguito da una lunga didascalia in cui ha anche spiegato che gli anelli erano fatti con dei cavi elettrici:«“Ragazze, meet the Faricy! Lo abbiamo fatto!! – ha scritto Ludovica Frasca sul social - Solo noi due e quattro amici. È stato un momento unico e speciale nella sua realtà. E sì, eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano lì per motivi completamente diversi dai nostri). E sì, i nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank Faricy. Sì c’erano cellulari che squillavano e zero glitter ma in quel momento tutto si è fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto “I do” perché quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa. Non vedo l’ora di celebrare con una vera e vera e propria cerimonia, romantica come noi, il nostro amore nella mia Italia bellissima. Con tutti i nostri amici, con la nostra famiglia, con mio padre che mi accompagna all’altare e regalarci Il giorno indimenticabile. Per ora, questo, resta al primo posto per essere stato così fuori dall’ordinario, semplice e intimo».

