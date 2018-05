Favoloso dal parrucchiere dopo il GF: nuovo look dal prezzo speciale per ricominciare

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo look dopo le cure del parrucchiere per Mario Luigi Favoloso dopo il Grande Fratello Vip. Favoloso è stato uno dei protagonisti de quest’edizione del reality tra liti con i coinquilini, insulti sessisti a Selvaggia Lucarelli e abbandoni da parte dell’ex fidanzata Nina Moric, che l’ha spinto a lasciare la trasmissione per riconquistarla proprio nella puntata in cui era prevista la sua eliminazione.Nell’attesa di tornare con la Moric e tra un salottino tv e l’atro, l’ex recluso è stato sorpreso da “Nuovo” mentre cambia il look sotto le esperte mani della sua coiffeur: Il taglio è in offerta, anche dal suo sguardo sembra si debba ancora abituare al nuovo stile.