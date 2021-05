Stalking: chiesta archiviazione per Luigi Favoloso, ​ex fidanzato di Nina Moric

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per maltrattamenti e stalking a carico di Luigi Favoloso, accusato di alcuni episodi di violenza alla ex fidanzata, la modella croata Nina Moric, tra il 2018 e il 2019. L'imprenditore nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è anche accusato di maltrattamenti nei confronti del figlio della donna e dell'ex agente dei vip Fabrizio Corona, nonché di telefonante notturne alla ex con un numero sconosciuto.

APPROFONDIMENTI GIALLO RISOLTO Elena Morali e il “tradimento” di Luigi Favoloso a Live... CHE STORIES... Elena Morali, incidente hot sul social: il fidanzato Luigi Favoloso... ANIMA PURA Luigi Favoloso e il caso Nina Moric: «Fabrizio Corona tenga il...

Il legale della modella, l'avvocato Solange Marchignoli, ha annunciato che presenterà opposizione alla richiesta di archiviazione. Il giudice fisserà quindi un'udienza che si terrà in camera di consiglio al termine della quale deciderà se archiviare, disporre nuove indagini oppure ordinare l'imputazione coatta. «Alcuni giornali - ha sottolineato l'avvocato Marchignoli - hanno riportato una circostanza non corretta e cioè che Favoloso sarebbe stato assolto. In verità non è mai stata emessa sentenza di assoluzione».