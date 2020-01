Luigi Favoloso scomparso e il mistero della sim libanese, Veronica Satti a Pomeriggio 5: «Ha visto i miei messaggi»

Un giallo nel giallo. Luigi Favoloso è scomparso da Torre Del Greco lo scorso 29 dicembre 2019 mettendo in allarme tutta la sua famiglia. A Pomeriggio 5 l'amica Veronica Satti, conosciuta nella casa del Grande Fratello, ha mostrato gli ultimi messaggi inviati a un presunto cellulare del giovane imprenditore. «Ci sono le spunte blu, ha letto, ma non ha risposto», ha spiegato la figlia di Bobby Solo. E durante il programma si è dunque tornati sul mistero dell'attivazione di una sim libanese.

Si parla in queste ore di allontanamento volontario, ma la mamma -- ha sporto denuncia di scomparsa. Intanto, in queste ore sono emerse altre segnalazioni: alcune persone sosterrebbero di essere state raggirate dal trentenne ex gieffino, dandogli denaro in cambio di popolarità sui social, fino alla possibilità che abbia attivato «una sim libanese».

Veronica Satti ha spiegato di avere un modello di cellulare che le permette di capire se un suo contatto ha cambiato numero di telefono e di aver ricevuto una strana segnalazione secondo la quale - nelle ultime ore - Luigi avrebbe un'altra scheda. La mamma di Luigi ha dichiarato di non sapere nulla.

Veronica ha spiegato che ha provato a contattare Luigi, ma non ha ricevuto risposta. Il telefono squilla e il suo proprietario legge i messaggi perchè le spunte su Whatspp sono blu. «Nella casa del Gf mi aveva detto che viaggiando spesso aveva anche altri numeri», ha sottolineato Veronica.

Ultimo aggiornamento: 18:45

