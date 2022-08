"Luna di miele" sull'isola Verde per la nota attrice ed il professionista romano

"Luna di miele" ad Ischia per Anna Falchi ed il suo nuovo compagno Walter Rodinò. Fra mare, yacht e cucina d'autore, la nota attrice e conduttrice televisiva ed il cinquantenne professionista romano esperto di comunicazione a supporto di grandi aziende. Classe 1972 (è nato il 10 agosto sotto il segno zodiacale del Leone) e originario di Roma, Walter Rodinò si è laureato alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università la Sapienza di Roma, per poi lavorare nel settore comunicazione & marketing. A differenza della sua fidanzata, poco si sà sulla vita pricata di Rodinò, se non che ha una figlia nata da una sua passata relazione. Ed è di poche settimane addietro la notizia del legame sentimentale fra i due, passata sui media anche attraverso le prime foto "rubate" dai paparazzi, anche perchè la Falchi proprio di recente aveva interrotto la sua relazione con l'esponente di Forza Italia Andrea Ruggeri. Tornare in estate sull'isola verde per una settimana di vacanze allo Strand Delfini alla baia di Cartaromana, è oramai una aboitudine della Falchi (interrotta solo dalla pandemia) della quale è nota la passione per Ischia, per le sue Spa e terme e anche per la buona cucina. La foto li ritrae non a caso durante il lunch al nuovo ristorante gourmet "Sant'Anna", che è stato inaugurato di recente in onore alla Santa alla quale sono dedicati oltre alla Festa a mare e la stessa baia, anche i suggestivi "scogli" che delimitano il mare dello Strand Delfini.