Maddalena Corvaglia torna single e rifiuta il Grande Fratello, l'indiscrezione

Maddalena Corvaglia è tornata single. La storia d'amore tra l'ex velina e l'immobiliarista Alessandro Viani sarebbe arrivata al capolinea. Le voci sulla crisi circolavano da tempo e lei non le ha mai smentite. Ora, tuttavia, arriva la conferma dal settimanale "Diva e Donna". La 40enne si è concessa una vacanza in Puglia con la figlia Jaime e preferisce restare in silenzio.

La storia con l'immobiliarista era cominciata dopo il fallimento del matrimonio con il chitarrista Stef Burns e sono ancora ignoti i motivi della rottura. Sembra, inoltre, che anche l'amicizia con la collega Elisabetta Canalis sia arrivata a un punto di non ritorno. La showgirl sarda ha dichiarato che difficilmente tornerà sui suoi passi, mentre si vocifera che dietro il litigio ci siano motivi professionali ed economici legati alla palestra che avevano aperto in società a Los Angeles.

Intanto, dopo lunghe trattative, la Corvaglia ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini e l'invito a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. L'ex velina preferisce non allontanarsi dalla figlia.



Ultimo aggiornamento: 16:52

