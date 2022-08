Madonna, festa compleanno in Italia con la famiglia: ecco dove

Dopo la Puglia è il turno della Sicilia. Madonna sceglie ancora una volta l'Italia per festeggiare il suo compleanno. La star mondiale ha compiuto oggi, 16 agosto, 64 anni e per questa sera è previsto un mega party. Su instagram il video che annucia il suo arrivo e festeggiamenti per il compleanno del figlio Rocco.

Madonna in Siciia per festeggiare il suo compleanno e quello del figlio Rocco

Madonna è atterrata lunedì pomeriggio a Catania, all'aeroporto Fontanarossa, per celebrare il compleanno del figlio Rocco Ritchie, che l’11 agosto ha compiuto 22 anni. Il suo arrivo era stato preceduto, il giorno prima, dallo sbarco del suo staff e del suo entourage composto da circa 100 persone.

Rocco è il figlio che la cantante ha avuto con il regista Guy Ritchie, da sempre schivo e poco social, è stato immortalato dalla mamma mentre festeggiavano a Marzamemi in piazza Regina Margherita.

Ma i festeggiamenti più attesi sono quelli di stasera quando Madonna spegnerà 64 candeline che, come scrive il Sun, sarà un party con cifre a cinque zeri che si svolgerà in un edificio storico di Noto, Palazzo Castelluccio, di proprietà di Lucio Bonaccorsi e della stilista Luisa Beccaria, che in passato ha già ospitato Mick Jagger.