Madonna, compleanno surrealista in Sicilia sulle note di 'Bella ciao'. Ecco le foto

Madonna festeggia i 64 anni in Sicilia, a Marzamemi, piccolo e affascinante borgo marinaro in provincia di Siracusa. Una lussuosa festa blindata a Noto con i figli e il suo «Sicilian clan».

La pop star ha condiviso e documentato l'esclusivo party su Instagram, dove ha celebrato non solo il suo compleanno ma anche quello del figlio Rocco.

Per dare via ai festeggiamenti un total look Dolce&Gabbana, con un abito a stampa maiolica (la classica degli stilisti) che omaggia l’Italia e la Sicilia. Anche le figlie Stella e Estere Ciccone seguono lo stile della mamma. «Like a Sicilian Queen», Madonna ha sorpreso tutti scatenandosi sulle note di "Nel blu dipinto di blu" e "Bella ciao".

Il party surrealista di Madonna

Un evento in stile "surrealista". La cantante ha accolto gli ospiti vestita di pizzo nero, calze a rete e guanti trasparenti con le dita scoperte, gioielli dorati al collo e ai polsi, infine un cilindro bianco decorato con labbra rosse e una veletta nera. La borsa di Magritte sfoggiata da Madonna, in perfetto stile surrealistico ha il valore di 7mila euro. Presente anche la figlia Lourdes Leon Ciccone, splendente in azzurro.

Una lunga tavolata con fiori rossi ha accolto i tanti ospiti della serata, proseguita sulle note delle hit di Madonna e la musica tradizionale italiana e siciliana.