Madonna a una festa senza mascherine dopo aver ammesso di aver avuto il covid, piovono polemiche sui social

Madonna ad una festa senza mascherina. Sui social sono piovute le polemiche per la cantante pop che da poco ha scoperto di aver avuto il coronavirus dopo aver fatto i test sierologici. La popstar, infatti, si è fatta fotografare senza dispositivi di protezione individuale accanto al festeggiato, l’amico di vecchia data e fotografo Steven Klein, durante un party

Molti hanno notato il suo comportamento irresponsabile, anche se diverse persone hanno notato che erano in molti a non indossare la mascherina. La festa incriminata è quella del suo amico fotografo. A scandalizzare non è stata solo l'organizzazione di un assembramento in un momento così delicato, ma anche il fatto che la cantante qualche giorno fa abbia diffuso un video sui social in cui spiegava di aver avuto il covid e concludeva dicendo: «Quindi domani farò un lungo giro in macchina. Abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria del Covid-19».

