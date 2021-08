Madonna ancora in Puglia: cena a Ostuni e poi canta "Bella ciao"

Di certo c'è che ama la Puglia. Madonna superstar in giro per la Puglia e il Salento insieme alla sua famiglia e allo staff.

Ieri sera la superstar ha fatto capolino a Ostuni. Ed è stata lei stessa a confermare la sua presenza sui bastioni della città bianca. Arriva in auto, mano nella mano col suo fidanzato, il ballerino 26enne Ahlamalik Williams. Con lei altre decine di auto necessarie per portare figli e staff. La star statunitense non ne fa mistero: sul suo profilo instragram pubblica una storia, a Ostuni, dal titolo "La famiglia...." con tanto di colonna sonora. Domenico Modugno, Mimmo per i pugliesi, che canta "Volare", un omaggio alla regione che la sta ospitando. Passeggiata a piedi poi la cena in un locale del centro - tutto prenotato per la family, ça va sans dire - prodotti tipici e vino per la pop star che si ladcia coinvolgere dal chitarrista che gira per i tavoli e con il mano il tamburrello Madonna intona "Bella ciao".