Madonna in Sicilia, Charlize Theron a Roma, Zoe Kravitz a Ponza: le superstar scelgono l'Italia per le vacanze

Se non sono vip non ce li vogliamo. Sembra questo il mantra dell'estate 2022 del Belpaese, visto che da tempo non si vedevano tante star scegliere l'Italia per le loro super-vacanze. Cinecittà è quasi tornata ai tempi d'oro della Hollywood sul Tevere con gli studios che ospitano i set di numerose pellicole straniere, soprattutto Usa e il mare della penisola richiama i personaggi più noti del jet-set internazionale.

Madonna ha scelto la Sicilia, ad esempio, per festeggiare il suo compleanno e quello del figlio Rocco. La popstar ha voluto palazzo Castelluccio a Noto (Siracusa) per i suoi 64 anni, compiuti il 16 agosto scorso, mentre tra Pachino e Marzamemi ha festeggiato tra amici il compleanno del figlio. Su Instagram col titolo "Sicilian clan", con la bandiera italiana, ha postato i momenti del suo viaggio siciliano cominciando da uno sguardo lanciato dal finestrino dell’aereo. Un video e diversi scatti fotografici testimoniano la serata trascorsa per la festa del figlio con un lungo tavolo apparecchiato nel giardino, torta di compleanno a forma di valigetta da lavoro e musica tipica siciliana di un trio guidato da Tonino Bonasera con fisarmonica, chitarra e sassofono.

Madonna si è divertita ballando e intonando "Nel blu dipinto di blu". A Marzamemi ha fatto una passeggiata in centro assediata dalla folla e alla fine si è allontanata, attorniata dallo staff, cantando "Bella ciao".

Un'altra diva non canta ma preferisce mordere la pizza italiana. L’attrice Charlize Theron è stata infatti immortalata alla pizzeria Sorbillo a Roma. Le foto sono apparse in rete e condivise dagli utenti, mentre la ritraggono mangiare una pizza. Il premio Oscar (2004) sta lavorando attualmente insieme al regista messicano Alfonso Cuaròn a "Jane", film che esplorerà la vita familiare del leggendario scrittore di fantascienza Philip K. Dick. Charlize Theron sarà anche la produttrice del film che sarà distribuito da Prime Video; il film è ambientato in una realtà parallela in cui si immagina che la sorella gemella dello scrittore Philip K. Dick non sia morta in giovane età, come accaduto nella realtà (la piccola infatti morì sei settimane dopo la sua nascita, colpendo duramente Dick e impressionando per sempre la sua immaginazione).

Si torna su un'isola, stavolta Ponza, ad un'ora dalla Capitale, per zoomare su Zoe Kravitz e Channing Tatum: la coppia sembrava più innamorata che mai quanche giorno fa mentre si godeva una romantica passeggiata notturna con le braccia avvolte amorevolmente l’una intorno all’altra dopo la cena in un ristorante sul lungomare dell’isola. I Daily Mail riporta l'indiscrezione e scrive: «Dopo un pasto con gli amici a La Lanterna, i piccioncini sono stati visti tenersi la mano mentre camminavano per le strade di ciottoli della più grande delle Isole Pontine.

Mentre l’attrice 33enne accarezzava il collo e le spalle del suo uomo, la star di Magic Mike, 42 anni, le ha messo le mani sul ventre condividendo un caldo abbraccio prima di saltare su una piccola barca con un gruppo di amici. Per il loro appuntamento notturno, l’ex interprete di "Alta Fedeltà" indossava un miniabito bianco che mostrava le sue gambe incredibilmente toniche, con tacchi abbinati e un velo rosso. La figlia del cantante Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet, nel 2021 aveva vestito i panni di Catwoman (che aveva già doppiato nel film d’animazione Leggo Batman - Il film) nel film "The Batman", diretto da Matt Reeves. Nel giugno del 2019 si era sposata nella villa parigina del padre, dopo due anni di fidanzamento, con l’attore Karl Glusman ma nel dicembre 2020 la coppia si era già separata.