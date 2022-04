Madonna torna single: è finita con il fidanzato ballerino Williams (di 38 anni più giovane di lei)

Madonna si è lasciata con il fidanzato molto più giovane di lei Ahlamalik Williams che ha 25 anni. La 63enne Queen of Pop è tornata single quattro anni dopo il primo incontro nel 2015, ma ora la coppia ha preso strade separate. Alludendo alla separazione, tramite la sua pagina Instagram, Madonna ha condiviso una citazione non così criptica che diceva: «Il karma ha detto: quando qualcuno nella tua vita non è giusto per te... Dio lo userà continuamente per ferirti finché non diventerai forte abbastanza per lasciarli andare».

«Madonna si è lanciata in un'intensa vita sociale e ha visto i suoi amici e la sua famiglia dopo la separazione», ha affermato una fonte a The Sun. "Ha un programma fitto, lavorando al suo film biografico in arrivo, nuova musica e prendersi cura della sua famiglia". «Le cose sono andate avanti e indietro con Ahlamalik per un po'. C'è molto amore, ma per ora hanno deciso di separarsi", ha aggiunto la fonte. DailyMail.com ha contattato i rappresentanti del cantante per un commento.

Il primo incontro

La notizia della loro storia d'amore è diventata pubblica per la prima volta nel 2019 dopo essere apparsi insieme sull'account Instagram del cantante dei Ray Of Light. Tuttavia, anche il padre di Williams, Drue Williams, ha confermato la loro relazione nel 2019 e ha detto a TMZ che suo figlio usciva con Madonna da più di un anno. "L'amore non ha età", ha detto suo padre, che ha due anni meno di Madonna. "Mio figlio sta vivendo la vida loca, e io sono semplicemente felice per lui."

Secondo quanto riferito, la coppia si è incontrata quando Williams ha ballato per Madonna nel suo tour Rebel Heart nel 2015. Nel frattempo, la fonte di The Sun ha aggiunto della loro rottura: "Sono ancora in buoni rapporti e non ci sono rancori, ma si trovano in luoghi diversi con le loro vite. Hanno trascorso mesi insieme in tournée e in isolamento, ma ora si è trasferito da casa sua. "Con entrambi che lavoravano su altre cose, è stato difficile mantenere viva la loro storia d'amore. Prima di Williams, Madonna aveva avuto l'audace ballerino Brahim Zaibat, 35 anni, fino al 2013, e nel 2014 aveva avuto una relazione con il personal trainer Timor Steffens, 34 anni. Nel 2008, Madonna ha dovuto pagare al suo ex marito Guy Ritchie $ 92 milioni per risolvere il divorzio dopo otto anni.