Magdalena Eriksson e Pernille Harder, avversarie innamorate: il loro bacio diventa il simbolo del Mondiale di calcio femminile

#FIFAWWC Imagen que regaló la jornada de hoy en la Copa del Mundo. En la tribuna Pernille Harder 🇩🇰, de las mejores jugadoras del Mundo y una de las grandes ausentes del Mundial que igual lo vive de cerca. Acompañando y apoyando a su pareja Magdalena Eriksson (n°6 #SWE). pic.twitter.com/qQKJXR7Eah — Federico Barreiro ⑫ (@BarrMore) 25 giugno 2019

Venerdì 28 Giugno 2019, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da una parte, dall'altra, una nazionale svedese, l'altra nazionale danese. Avversarie sul campo, innamorate nella vita. Le due sonoda sette anni e giocano in squadre diverse, ma questo non basta a dividerle nella vita di tutti i giorni.Nonostante lasia stata sconfitta proprio dalla, Pernille Harder, considerata una delle migliori giocatrici al mondo, ha indossato la maglia della nazionale svedese, quella della sua fidanzata, e ha tifato per lei.Il loro tenerissimo baciodopo Svezia-Canada è stato immortalato dai fotografi e ha fatto il giro dei social di tutto il mondo. Simbolo di vittoria delle donne fuori e dentro il campo.