Mahmood, clamorosa gaffe con le fan al mare: cosa è successo

Gaffe per Mahmood. Un epic fail che il cantante ha fatto mentre salutava delle fan che gli si erano avvicinate per chiedergli un selfie. A raccontare l'episodio è un utente tramite stories Instagram, che non svela la propria identità. In anteprima su Twitter, è stata caricata un'immagine dall’utente MariaClaraPra che evidentemente avrà letto il racconto sui social.

Un paio di ragazze hanno beccato Mahmood in spiaggia impegnato a farsi un bagno rilassante per rinfrescarsi dalla calura estiva. Il luogo non è menzionato ma è probabile che sia in Sardegna, dove il cantante è in vacanza, come mostrano le stories pubblicate da lui stesso.

Negli scatti apparsi online si vedono le ragazze avvicinarsi all’artista alla ricerca di una insieme. Il cantante sembra aver preso in mano il telefono delle ragazze per scattare il selfie, ma qualcosa è andato storto.

Forse per l’acqua che rendeva scivolose le mani o la scarsa stabilità, l’artista ha fatto cadere il cellulare in acqua: un vero disastro. Per lo spavento, Mahmood ha portato subito le mani al viso, disperato e in colpa per aver rovinato non solo il momento, ma forse anche il telefono delle fan. Le ragazze sembrano aver sorriso di fronte a Mahmood, come confermato dal loro commento social "Quando chiedi un selfie a...".