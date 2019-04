Malgioglio torna al Gf Vip: «Ma la Spagna mi vuole, sogno di emigrare a Madrid»

Grande Fratello, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti della prossima edizione



E per lunedì prossimo Malgioglio esordirà su Canale 5 al «Gf 16» con un «look particolare -scherza l'artista- con una mise colorata che solo una diva di Hollywood può indossare, colorata come la mia vita». Malgioglio si dice entusiasta di avere al suo fianco Iva Zanicchi: «Siamo amici da 40 anni, mi piace molto perché è una donna grintosa e dice sempre quello che pensa come faccio io. Io sono il puma e lei il coccodrillo. Speriamo non ci stacchino i microfoni come fanno spesso perché quando faccio l'opinionista voglio avere la possibilità di dire sempre la mia, senza essere censurato». Sogna di lavorare a Madrid (e ha già ricevuto diverse proposte) Cristiano Malgioglio. ​La Spagna spalanca le braccia a Cristiano che, reduce dal successo ottenuto dopo la sua partecipazione a «Volverte a ver», la versione spagnola di «C'è posta per te» in onda su Telecinco dove «ho fatto una sorpresa a Mónica Naranjo, una delle cantanti più famose in Spagna, raccontata poi da tutti i più importanti quotidiani spagnoli», racconta all'Adnkronos, si prepara alla sua terza esperienza come opinionista del Grande Fratello 16, al fianco di Iva Zanicchi anche se non nasconde di sognare di lavorare a Madrid dove ha ricevuto numerose proposte, ma «come artista», non come opinionista, precisa l'eccentrico autore.

Per quanto riguarda Barbara D'Urso, nuovamente al timone del reality show più longevo di Mediaset, Malgioglio sottolinea: «Barbara è una grande macchina da guerra, è una di quelle donne forti che non si arrendono mai e io la amo per questo». Sui concorrenti di questa edizione Malgioglio si dice impreparato: «Non conosco praticamente nessuno, solo Ivana Icardi», sorella del bomber dell'Inter Mauro nonché cognata di Wanda Nara, me l'hanno presentata durante il programma «Live-Non è la d'Urso. Spero che durante il programma entri anche il fratello». E sarà proprio al 'Gf 16« che Malgioglio presenterà il suo nuovo disco per l'estate, anticipa l'artista, »Si tratta di un pezzo scritto da me e sono sicuro che piacerà molto, ma non voglio svelare nulla, per ora è tutto top secret«. Infine Malgioglio conclude parlando di un'altro programma della concorrenza: »The Voice«: »Ci tengo a dire che sono molto felice che lo conduca Simona Ventura perché appartiene a quella categoria di conduttrici forti e determinate. È un peccato perché da quando è iniziato non ha ancora tirato fuori un artista come si deve«. E sulla giuria Malgioglio non risparmia critiche: »Io cambierei tutto. Morgan lo vedo meglio come cantautore e della Lamborghini -scherza- ne potevano pure fare a meno. Io avrei scelto una giuria molto più accattivante e aggressiva, avrei messo Carlo Conti, Paolo bonolis, Gerry Scotti e Amadeus«, conclude.

Mercoledì 3 Aprile 2019, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 18:32

