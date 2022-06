Manila Nazzaro choc: «Non mi sposo più con Amoruso. Nuova opinionista al GFVip? Ci vogliono le pal*e»

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. E la sua avventura, fatta di alti e bassi, all'interno della casa più spiata d'Italia è stata accompagnata da un'unica certezza: quella che ad aspettarla fuori dalla porta rossa ci fosse Lorenzo Amoruso. E con il passare dei mesi è iniziata anche a circolare la notizia che, una volta finito il reality show condotto da Alfonso Signorini, l'ex Miss Italia si sarebbe sposata con il suo amore. Ma, adesso a distanza di mesi dalla fine del programma, Manila sconvolge tutti e al settimanale chi annuncia: «Non mi sposo più, ecco perché».

APPROFONDIMENTI ALLEGRIA CONTAGIOSA Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: delirio per il «Tuca... SCONTRO TOTALE Manila Nazzaro e Giulia Salemi, scoppia la bufera: «Il tempo...

In una lunga intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, Manila Nazzaro ha annunciato che per il momento ha deciso di non sposare più il compagno Lorenzo Amoruso. La loro storia d’amore ha fatto sognare i telespettatori del Grande Fratello Vip 6 e, proprio nel loft di Cinecittà, per i due si è parlato di matrimonio. Sembrava, dunque, fosse imminente, invece i programmi sono cambiati.

«Non ci giriamo intorno. Non è aria», ha rivelato Manila Nazzaro, parlando del matrimonio con Lorenzo Amoruso. Così ha spiegato: «Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà».

Ma il suo matrimonio saltato non è stato l'unico argomento affrontato nell'intervista perché all'orizzonte spunta già la settima edizione del Grande Fratello Vip. A settembre Alfonso Signorini accoglierà i nuovi vipponi all'interno della Casa, ma ancora dovrà lavorare e sudare molto per mettere insieme il nuovo cast di concorrenti e soprattutto per trovare una nuova opinionista che prenda il posto di Adriana Volpe.

Dalle ultime indiscrezioni, infatti, Sonia Bruganelli tornerà sulla scomoda poltrona di opinionista del GF Vip 7, ma avrà bisogno di una spalla. Così a Chi le chiedono se c'è una possibilità che sia proprio lei la nuova opinionista: «Sarò sincera: non sono cinica. Ho letto che Sonia Bruganelli lo rifarà. Sono stata ospite della sua trasmissione 'I libri di Sonia' e ho scoperto anche la sua parte dolce. Lei è perfetta», ha dichiarato Manila.

«Mi dispiace per Adriana. Però questo mondo è così. Non sottovalutate il ruolo di opinionista, ci vogliono le pal*e. Io le ho, ma sono troppo emotiva ed empatica», ha concluso Manila, chiudendo a qualsiasi ipotesi di vederla nello studio Mediaset insieme a Sonia e ad Alfonso Signorini. Ancora non è dato sapere chi prenderà il posto della Volpe, ma il tempo stringe e siamo certi che anche quest'anno la scelta ricadrà su un personaggio a effetto.