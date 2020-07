Temptation Island, Manila Nazzaro ferisce il compagno Amoruso e l'ex calciatore si vendica

Manila Nazzaro subirà una vendetta dal suo compagno Lorenzo Amoruso. I due sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island che dopo tre anni di relazione hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Manila confidandosi con le sue amiche e i tentatori, ha ammesso di avere dei dubbi sul futuro con il fidanzato che non l'ha presa bene.



Lorenzo sembrava convinto della coppia ma alle parole della Nazzaro non ha reagito bene e nella prossima puntata, in onda martedì, si assisterà a una sua reazione che ha molto il sapore della vendetta. Manila ha confessato che secondo lei Amoruso non sarebbe pronto a prendere impegni più seri e, pertanto, finché non avrà maggiori certezze, non si trasferirà per avviare con una convivenza.

Tutto ciò ha cambiato le carte in tavola e se fino ad ora Lorenzo si è mostrato distaccato rispetto alle corteggiatrici ora Manila assisterà a un filmato che potrà portare scompiglio nella coppia

