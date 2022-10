Manuel Bortuzzo, la love story con Angelica è già finita? Il gossip si scatena: «Pensa a un'altra»

Tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri sembrava amore vero. Dopo la complicata rottura con Lulù Selassié, il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sembrava finalmente tornato a sorridere. Ma una nuova indiscrezione porta a pensare che la love story tra i due sia già ai titoli di coda.

Gossip scatenato

A rivelare lo scoop è stata l'influencer campana, esperta di gossip, Deianira Marzano. Secondo quanto riferitole da voci vicine alla coppia, l'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e la giovane TikToker, Angelica Benevieri, sarebbero già in crisi. E la colpa sarebbe da ricondurre all'interessamento di Manuel Bortuzzo a un'altra ragazza.

«Un'altra»

«Manuel Bortuzzo con gli amici. Secondo voci vicine sembrerebbe che la storia con la tipa sia finita e lui sia interessato a un’altra ragazza», svela Deianira sul suo profilo Instagram. Una voce che andrebbe a confermare i tanti dubbi che aleggiano sulla loro storia d'amore, visto che i due, dopo una fervente attività social, sono scomparsi dagli schermi dei follower.

Le polemiche su Angelica

La Benevieri, di recente, è finita al centro di roventi polemiche per un video pubblicato diversi anni fa in cui la giovane imitava un handicap in maniera ironica e per molti del tutto fuori luogo. In molti hanno ipotizzato una sua momentanea sparizione da TikTok e da tutti gli altri social come un tentativo di far placare le acque attorno alla sua figura. La ragazza, in seguito, si è anche scusata e pure Manuel Bortuzzo ha preso le sue difese. Ma adesso il gossip accende una nuova ipotesi che parla di una possibile rottura tra i due.

L'inizio della love story

Solo pochi mesi fa, Manuel Bortuzzo al settimanale di Alfonso Signorini (Chi) aveva dichiarato come era nata la loro storia d'amore: «È una ragazza speciale ed è la cugina di uno dei miei migliori amici. Ci siamo trovati bene e vogliamo vivere il meglio di quello che verrà. Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci eravamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora, è stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere». Che sia già tutto finito? Denianira Marzano non sembra avere dubbi e, adesso, gli appassionati di gossip attendono di scoprire chi possa essere la ragazza che ha fatto perdere la testa a Manuel.