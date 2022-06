Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la verità sull'addio: la lite furiosa dal fisioterapista

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia d'amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma fuori dal loft di Cinecittà e lontano dalle telecamere qualcosa si è incrinato molto in fretta e in breve tempo si è arrivati alla rottura definitiva. Una rottura che ha lasciato più di un malumore nel pubblico e nei loro fan, soprattutto perché il motivo della loro separazione non ha mai convinto fino in fondo. E adesso spunta un possibile retroscena che avrebbe portato il nuotatore a prendere le distanze dalla pincipessa etiope.

A svelare la verità nascosta mai raccontata dai due ci ha pensato il profilo Instagram di The Pipol Tv. Sia Manuel che Lulù hanno parlato, a più riprese, della loro rottura anche sotto le luci dei riflettori, visto che si sono appunto conosciuti nella casa più spiata d'Italia. E sulla vicenda è intervenuto anche Alfonso Signorini, il loro cupido durante il Grande Fratello Vip, che però non ha svelato nessun dettaglio particolare.

A dare l’annuncio ufficiale della rottura, dopo che in televisione si erano giurati amore eterno, ci ha pensato pubblicamente Manuel Bortuzzo, il quale però ha preferito non rivelare i motivi. Ora questa nuova indiscrezione svela qualche dettaglio che potrebbe fare finalmente chiarezza. Tutti, infatti, si chiedono ancora il motivo che ha portato alla rottura della coppia.

Lui ha sempre affermato che i due stili di vita non combaciavano fuori dalla casa del GF Vip. Al contrario, lei si è mostrata fortemente dispiaciuta e ha lanciato accuse contro Franco, il padre di Manuel, per la sua presunta invadenza.

E The Pipol Tv, per fare chiarezza, torna su quanto accaduto nella casa più spiata d'Italia: «All’inizio, nella ‘casa’, dinanzi a una Lulù piangente e alla ricerca d’amore e di attenzioni da parte di Bortuzzo, il nuotatore aveva fatto muro per tre settimane. Poi, una sera, durante una nomination. Manuel si è accorto (mentre spiegava il suo ‘rifluito’) che il pubblico mugugnava e quando ha sentito gli applausi scroscianti per Lulù, forse ha capito che quell’incrocio lì, quell’unione, piaceva al pubblico a casa. Supposizioni, penserete voi. No. Informazioni raccolte attraverso le testimonianze di altri gieffini».

Sembra, dunque, che Manuel si sia convinto di lasciarsi andare con la più giovane delle sorelle Selassié dopo aver notato il consenso del pubblico. «Se ricordate bene, la storia è iniziata in ventiquattro ore esatte», riporta questa scottante indiscrezione. Fuori dalla Casa, però, papà Bortuzzo si mostrava contrario a questa relazione. Ed ecco che una volta concluso il Grande Fratello Vip 6, spuntano i primi rumors sul presunto distacco tra Lulù e il suocero.

Infatti, i due non si seguivano sui social network. Piano piano, «tutte le persone vicine a Manuel iniziano a staccarsi da Bortuzzo». Ma la rottura sarebbe arrivata in «un giorno ben preciso». Quale? Il giovane Bortuzzo sogna da anni di prendere parte alle Paralimpiadi e, pertanto, si allena ogni giorno. Quando Manuel si presta alle cure lo fa in un luogo sanificato, dove ci sono poche persone autorizzate. Un giorno, Lulù sceglie di andare insieme a Bortuzzo a fare fisioterapia. Con loro era presente anche papà Franco. Le istruzioni erano chiare: poteva entrare solo Manuel. Ma, secondo The Pipol Tv, Lulù non avrebbe accettato tale decisione e avrebbe imposto la sua presenza nella stanza.

«Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo. Scoppia letteralmente il putiferio».

Sarebbe qui scoppiata una furiosa lite tra Lulù e Franco Bortuzzo, durante la quale intervengono altre persone. La discussione pare abbia lasciato «stordito anche lo stesso Manuel» quando ha terminato la seduta. «Da quel momento è la fine», si legge. Questa lite avrebbe mandato in crisi il nuotatore, che si sarebbe ritrovato a scegliere tra la sua famiglia e Lulù.

Dopo questo primo allontanamento i due si sarebbero riavvicinati, ma con scarsi risultati. Quando Lulù è andata alla festa di Alex Belli e Delia Duran, qualcosa si sarebbe definitivamente rotto tra i due.

LA REAZIONE DI MANUEL AL POST

Il post di The Pipol TV è stato letto anche da Manuel Bortuzzo che ha commentato dicendo: «Quanto ve piace dì stronz**e, buon lavoro di mer*a». La replica di Gabriele Parpiglia non si è fatta attendere: «Manuel, questa tua opinione non è il massimo dell’educazione ma sappiamo che non è una smentita, non andiamo oltre, dai. Sai come sono andate le cose quando sei uscito ed hai visto la scena, non andiamo oltre. Un abbraccio. bisogna saperla reggere la popolarità».

Il giornalista ha fatto intendere di aver scoperto tutto il retroscena che ha portato alla rottura tra Manuel e Lulù, cosa che, a quanto pare, il nuotatore non ha gradito probabilmente non abituato alla popolarità che lo ha travolto dopo la sua avventura all'interno del Grande Fratello Vip.