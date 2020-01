Manuela Moreno, la giornalista del tg2 e il singolare furto delle scarpe dall'armadietto di Saxa Rubra

Ultimo aggiornamento: 13:44

«Mi hanno rubato le scarpe, il ladro ha scassinato l'armadietto». No, non è successo in una piccola palestra di quartiere, ma addirittura nella sede di. Vittima del "furto" la giornalista del Tg2 Manuela Moreno. Alla bella e brava conduttrice dell'approfomento della testata Rai - Tg2 Post - non resta che scherzarci su. Infatti sul suo profilo, con una foto delle sue scarpe, racconta il singolare episodio: «FURTO! Rubate queste scarpe dal mio armadietto in redazione!!! il ladro ha scassinato la serratura ... chi le ha viste? Se le incontrate scrivete qui 🤣 #dispetti #feticisti #sfigati attenta che cadi!», che ha portato recentemente il Tg2 Post oltre il 5% di share, dedica anche una stories alle sue "ex" scarpe, "augurando" al ladro, o forse più probabilmente una ladra, di cadere dagli altissimi tacchi a spillo, aggiundendo un ironico "vogliamo ricordarle così".Il rapporto "d'amore" tra le donne e le scarpe è da tempo raccontato da film e serie tv, racconto che ha toccato il suo culmine con Sex and the City, soprattutto con il personaggio di Carrie. Comprensibile quindi il disappunto della Moreno che - comunque - è riuscita a dissimulare la "rabbia" dietro il sarcasmo.