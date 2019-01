Manuela Tittocchia e l'addio all'ex tronista Mariano Catanzaro: «Usata per farsi notare»

Giovedì 10 Gennaio 2019, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 18:51

È finita la love story fra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro. La Tittocchia aveva ritrovato l’amore dopo la fine della sua relazione con Biagio D’Anelli a fianco dell’ex tronista di “Uomini e donne”, ma qualcosa è andato storto.I due si erano conosciuti durante un evento a Napoli: «È nato subito una forte empatia – ha spiegato a “Novella2000” – Ci stavamo conoscendo ma poi sono successe delle cose che non mi sono piaciute. Ci siamo visti durante le feste, lui sembrava innamorato ma a un certo punto ho capito che stava utilizzando la mia immagine solo per farsi notare. Non mi ha regalato nemmeno un fiore, e ho pagato sempre io quando siamo usciti. Non credo che sia giusto».Ora vuole cambiare genere: «Sono stanca di avere relazioni con questi ragazzini. Ora cerco un uomo maturo che mi dia la tranquillità di cui ho bisogno».