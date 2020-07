Mara Carfagna incinta al sesto mese, vacanza con Alessandro Ruben a Capri

Mara Carfagna incinta trascorre un week end a Capri assieme al fidanzato Alessandro Ruben. Mara Carfagna, vicepresidente della camera dei deputati, è al sesto mesi di gravidanza dalla relazione col collega deputato e il nuovo arrivo in famiglia è previsto per ottobre.



Dopo una settimana di lavoro a Montecitorio, compresa una furiosa lite con Vittorio Sgarbi, Mara e il compagno Ruben, con cui è fidanzata da anni, hanno deciso di trascorrere un week end a Capri e sono stati sorpresi da “Chi” in un stabilimento proprio davanti ai Faraglioni.



Mara scende la scaletta per entrare in acqua e raggiunge il fidanzato, fanno il bagno e poi, una volta usciti, scattano qualche foto.



La Carfagna trascorrerà il periodo estivo fra gli impegni lavorativi nella Capitale e la sua terra d’origine, la Campania.

Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA