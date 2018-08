Mara Venier in bilico sul davanzale per pulire i vetri, il video fa il giro del web

Giovedì 30 Agosto 2018, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 31 Agosto, 09:46

Mara Venier fa preoccupare i fan. La futura conduttrice di Domenica In ha pubblicato un video su Instagram in cui sta pulendo le finestre della sua casa a Roma a cavalcioni sul davanzale. Detersivo e straccio alla mano, zia Mara strofina accuratamente le superfici e dice: «È tutto vero che pulisco io i vetri». E, incurante del pericolo, accenna anche un balletto sulle note di una canzone di Vasco.I fan si dividono tra chi la applaude e chi la rimprovera. «Ma sei pazza, cadi! Non fare queste cose». Tra i preoccupati, anche una follower eccellente, Rita Dalla Chiesa, che scrive: «Tu sei tutta scema, scendi!».Neanche a dirlo, il video fa il giro del web. E in pochi minuti sfiora le 180mila visualizzazioni.