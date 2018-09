Mara Venier in treno con Giucas Casella: «Ma dove andiamo a dormire? Quanto è rinco*** sto mago...»

Sabato 8 Settembre 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mara Venier torna a far sorridere i fan con un video divertente su Instagram . Questa volta però non è da sola, ma come co-protagonista del filmato c'è anche l'amico fraterno Giucas Casella. I due artisti sono in treno destinazione Salerno. Ma quando la conduttrice chiede al mago dove andranno a dormire iniziano le gag.«Ancora non si sa», risponde Giucas e zia Mara replica: «Possiamo dormire a Capri, a Ischia, a Positano, a Sorrento, a Napoli? Me lo devi dire tu dove dobbiamo dormire... Quanto è rinco*** sto mago». L'ex naufrago ribatte ancora: «Non è vero mi sono ricordato tutto, possiamo dormire anche in ostello... sennò a Capri».Neanche a dirlo, il video comico fa il giro del web e supera le 120mila visualizzazioni. Che sia l'inizio di una collaborazione a Domenica In? Staremo a vedere.