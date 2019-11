Mara Venier e Jerry Calà, serata intima con Massimo Boldi e la fidanzata

Un cena col suo ex per Mara Venier. La conduttrice, assente il marito Nicola Carraro, ha trascorso una serata assieme a Jerry Calà, con cui è stata sposata, e gli amici Massimo Boldi accomagnato dall’attuale fidanzata Irene Fornaciari.



L’allegro gruppetto, fotografato da “Diva e donna”, trascorre la serata in un ristorante e durante la cena Jerry e Mara sembrano avere un grande feeling, tra sguardi sorridenti e dita che si intrecciano.

Dopo la serata tutti tornano a casa in auto e Jerry, da cavaliere, accompagna l’ex moglie alla porta e il saluto finale è molto affettuoso…

Mara in passato ha parlato del suo matrimonio con Calà: «Pensavamo fosse un gioco. Non abbiamo mai trascritto le nozze in Italia, per poi scoprire che in realtà erano valide e abbiamo dovuto annullarle. In quegli anni eravamo tutti e due dei cretini! Lui me ne combinava di tutti i colori e io lo riempivo di botte».





