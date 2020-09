Mara Venier e il marito Nicola Carraro: la dedica a vent'anni dopo il primo incontro: «La vera botta di c***». La conduttrice ricorda il primo incontro con il marito e approfitta per fargli un'autentica dichiarazione d'amore. Una dedica romantica ma divertente, nello stile della zia della televisione italiana. La conduttrice di 'Domenica In' ha conosciuto il suo futuro marito ben vent'anni fa. Nel post che rende omaggio a quel giorno ormai lontano, ma vivido nella memoria, una foto della coppia in un campo da golf nel 2000.



«Buon anniversario amore mio, chi l’avrebbe detto? Dopo 20 anni (ci siamo conosciuti il 19 settembre del 2000 siamo ancora qua più uniti che mai) con le nostre famiglie, i tuoi figli, i miei figli, i nostri meravigliosi nipoti. Insomma la “vera botta di culo”è averti incontrato...», scrive la Venier a corredo del post.

Mara Venier ha sposato il produttore cinematografico Nicola Carraro nel giugno del 2006.

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA