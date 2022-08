Mara Venier inarrestabile, anche in vacanza. La conduttrice ha voluto condividere con i suoi followers le vacanze in famiglia che sta facendo in Republica Dominicana. Insieme al marito si sta godendo il relax del luogo caraibico nella loro casa, insieme agli affetti più cari. Ma pare non riesca a godere a pieno del meritato riposo e con le mani in mano non ci sa stare, così, scopa alla mano, mostra uno scato su Instagram in cui pulisce la casa.

Non è la prima volta che la Venier si mostra mentre spazza, rassetta e cucina, proprio come una vera donna di casa. Il suo lavoro sotto i riflettori non la allontana dalle faccende domestiche che per sua stessa ammissione sono qualcosa che le piace molto fare nonnostante abbia anche una persona che normalmente l'aiuta in casa.

Vacanza o no, quindi, zia Mara con la scopa in mano, pulisce il terrazzo con la sua solita ironia, sottolineando come invece il marito non sia affatto collaborativo e si diverta solo a prenderla in giro: «Foto a tradimento del mio simpatico marito …..che non fa niente e mi prende in giro…… scusate amiche di instagram ma i vostri mariti vi aiutano ??? fanno qualcosa in casa???».