Azzurra, la quinta nipote di Maradona è anche un omaggio a Napoli

Si chiama Azul Caldarelli Maradona. È la quinta nipote di Diego, figlia di Dalma Maradona e del produttore Andres Caldarelli. Azul, cioè Azzurra, il colore della maglia che il Pibe ha indossato a Napoli dal 1984 al 1991, nella prima città dove Dalma - nata nella primavera dell'87, l'anno dello scudetto - ha vissuto insieme con la madre Claudia e la sorella minore Gianinna.

APPROFONDIMENTI IL CASO Fiction su Maradona: all'ex moglie e all'ex manager maxi... LA MORTE DI MARADONA Maradona, gli eredi sempre più divisi: litigi anche per i... NEL NOME DI D10S Maradona, la figlia Dalma sente le voci: «La mia bambina parla...

Dalma ha partorito presso la clinica Los Arcos di Buenos Aires e l'annuncio della nascita di Azul è stato diffuso sui social. La figlia maggiore di Diego e Claudia si era sposata nel 2018 e il padre non aveva partecipato alle nozze: i rapporti tra i due erano già molto tesi, in quel periodo aveva deciso di escludere dal testamento lei e Gianinna.

Dalma è tornata a Napoli nello scorso dicembre per girare alcune scene di un documentario dedicato al padre e alla sua famiglia ed è tornata sui luoghi frequentati dal padre, non nello stadio che adesso si chiama Maradona perché non aveva ricevuto l'autorizzazione del Comune e del Calcio Napoli.