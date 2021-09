Marcell Jacobs si sposa, l'annuncio social. Chiede la mano di Nicole Daza: «Ha detto si!»

Marcell Jacobs si sposa. Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri nei recenti Giochi di Tokyo 2020, durante la festa per i suoi 27 anni ha chiesto la mano della fidanzata Nicole Daza, che ha naturalmente risposto emozionata con un “si”.

Marcell Jacobs aveva promesso di sposare la fidanzata Nicole Nada al più presto e ha mantenuto i suoi impegni. Il velocista italiano infatti, come ha fatto sapere in un post dal suo account social che porta nella didascalia la scritta “She said yes” (Ha detto si), ha fatto il grande passo: proprio durante la festa per celebrare i suoi 27 anni, si è inginocchiato e con un anello ha chiesto romanticamente la sua mano.

APPROFONDIMENTI EMOZIONI Verissimo, Marcell Jacobs al settimo cielo: «Il 17 settembre... RETROSCENA Marcell Jacobs confessa: «Per il mio primo figlio non sono un...

Marcell Jacobs e Nicole Daza coroneranno quindi a breve il loro sogno d'amore. I due sono insieme da tempo e hanno auto già due figli, Antonhy e Meghan. Marcell Jacobs è già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui era ancora diciannovenne da una precedente relazione.