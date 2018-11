Marchesa d'Aragona, nuovo attacco contro di lei: «Falso titolo nobiliare»

Domenica 11 Novembre 2018, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 16:11

Il direttore, in diretta tv a Domenica Live su Canale 5, si scaglia contro la, che lo ha attaccato nelle scorse puntate. La definisce «falsa marchesa». E poi, guardando in camera, si rivolge direttamente a lei.«Nel mio giornale non avresti mai avuto una rubrica se non ti fossi spacciata per marchesa, ridai i soldi indietro - dice Signoretti - Non saresti mai andata neanche al, hai tolto il posto a un vip. Hai preso in giro il Paese. Hai preso in giro me come direttore, i lettori del mio giornale, gli spettatori di questa trasmissione, anche la Rai, perché hai fatto un collegamento da casa tua, così era scritto, invece era a Palazzo Ferrajoli».E l’attacco continua, passando in rassegna un rapporto di amicizia durato anni e contestando altre dichiarazioni di Daniela Del Secco., perché non sei venuta qui a confrontarti con me? Ti devi vergognare. Non sei laureata, hai fatto un corso in una struttura che non è abilitata a rilasciare titoli, è un reato spacciarsi per qualcosa che non si è. Mi leccavi i piedi per avere foto sul mio giornale, mi leccavi i piedi perché ti invitassi a cena con Barbara D’Urso.... Hai tradito me e i lettori del mio giornale, non te lo perdonerò mai, non puoi giocare con il mio lavoro».