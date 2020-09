Marco Baldini padre a 61 anni, annuncio su Instagram: «Il regalo più bello....»

ROMA - Marco Baldini a breve diventerà papà. Marco Baldini, 61 anni, avrà un figlio dalla compagnia Aurora e ha dato l’annuncio dal suo account Instagram, proprio nel giorno del suo compleanno. Nello scatto condiviso, rigorosamente in bianco e nero, si vede il viso di Marco Baldini baciare il pancione della compagnia, seguito dalla didascalia in cui dà l’annuncio. Un “regalo” da parte di Aurora nel giorno del suo compleanno: “3 Settembre 2020 – ha scritto nella didascalia - Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”.

Marco Baldini già sposato

Marco Baldini è stato già sposato precedentemente con l’ex moglie Stefania Lillo. Ha conosciuto Aurora, di 34 anni, in maniera casuale, in un locale mentre faceva l’aperitivo e lei non sapeva che lui fosse un personaggio pubblico. Stanno insieme da ormai quattro anni e Marco, ospite da Caterina Balivo, aveva sottolineato la voglia della coppia di avere un figlio. Una lieta notizie per lo speaker radiofonico, ex spalla storica di Fiorello, dopo un periodo difficile legato alla sua dipendenza per il gioco d’azzardo, che l’ha spinto anche a tentare il suicidio.