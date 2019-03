Marco Bocci e Laura Chiatti dopo la paura, shopping in famiglia con Enea e Pablo

Venerdì 29 Marzo 2019, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 19:31

La malattia che aveva colpito lo scorso anno Marco Bocci costringendolo a un improvviso ricovero in ospedale e l’attore, ormai tornato in grande forma e in apusa dal set per lavoro si gode qualche giornata in famiglia con la moglie Laura Chiatti e i figli.I due sono stati sorpresi da “Nuovo” durante una giornata di shopping nella Capitale con i piccoli Enea e Pablo al seguito. Laura entra subito in una boutique e si dedica agli acquisti di abiti primaverili, col marito che l’aspetta sorridente e paziente mentre sceglie i capi più adatti.Terminato lo shopping la passeggiata prosegue per le vie del centro e Laura e Marco non mancano di scambiarsi baci focosi prima di tornare alla macchina per fare ritorno a casa. Amanti della vita di famiglia, Marco e Laura però non disdegnano gli eventi mondani e sono state tra le coppie vip più fotografate sul red carpet del Nicole Fashion Show, andato in scena nella splendida cornice del Palazzo dei Congressi.