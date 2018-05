Marco Bocci in ospedale, la visita di Francesco Arca: «Gli abbracci quelli veri. Quelli che scaldano»

Lunedì 14 Maggio 2018, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 19:07

Marco Bocci è stato ricoverato in ospedale a seguito di una febbre alta e tuttora è ricoverato nella struttura sanitaria. È stato lui stesso a dare la notizia dal suo account instagram per tranquillizzare i suoi fan: «Allora ragazzi, tutto ok, sto qui qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto alla grande», ha spiegato Bocci abbracciato a Laura Chiatti che ha confermato: «Tornerà presto alla grande, tranquilli».A trovarlo sono andati numerosi amici, fra cui l’ex tronista oggi attori Francesco Arca, che dal social ha postato una foto assieme a Marco, seguita dalla didascalia: «Gli abbracci quelli veri. Quelli che scaldano. Ad maiora semper».