Marco Carta, nozze con Sirio: «Poi un figlio con l'utero in affitto o l'adozione»

Marco Carta, legato sentimentalmente al fidanzato Sirio da sette anni, si dice pronto per il matrimonio e per un figlio. Il cantante ha espresso il suo desiderio di sposare il suo compagno e diventare padre tramite utero in affitto o adozione. Intanto dal punto di vista professionale è tornato con il singolo "Mala Suerte". Il coming out dell'ex vincitore di Amici e di Sanremo risale al 2018 nel salotto di Barbara D'Urso.

