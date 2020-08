Relax sull'isola azzurra per il calciatore serbo Luka Jovic

Continuano le vacanze capresi per Luka Jovic che ha scelto come buen retiro il Lido Beach da Luigi ai Faraglioni. L’attaccante serbo del Real Madrid è rimasto estasiato dal più antico stabilimento balneare di Capri, che si trova proprio ai piedi dei giganti rocciosi ed era il posto prescelto e preferito da Curzio Malaparte, Ingrid Bergman, Soraya, Moravia e Liliana Cavani. L’attaccante dell’attuale Real Madrid sta andando alla scoperta delle bellezze dell’isola azzurra e forse anche del mediterraneo in attesa di sapere se resterà in Italia essendo ancora in corsa la trattativa con il Milan, che a settembre disputerà i preliminari di Europa League e forse nel nuovo campionato potrebbe indossare la maglia rossonera rafforzando l’attacco e lottare per lo scudetto del 2021. Intanto il giocatore serbo si gode la sua meritata vacanza tra tuffi dalle rocce dei Faraglioni ed assaggi della cucina mediterranea del ristorante “Da Luigi”. © RIPRODUZIONE RISERVATA