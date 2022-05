Maria Chiara Giannetta e i rumors sui presunti fidanzati: «Sono single». Ecco tutta la verità

Nessun fidanzato per Maria Chiara Giannetta. Se da tempo si vociferava di una relazione con Maurizio Lastrico, suo collega sul set di Don Matteo, poi smentiti da alcuni scatti, nei quali appariva al fianco del regista Davide Marengo, ora interviene la stessa attrice e svela la verità. In una intervista al magazine Gente, ha rivelato: «Sono single, arriverà anche il tempo per l’amore».

L’ormai nota Anna Olivieri del piccolo schermo si è raccontata a ruota libera, insieme a Raoul Bova. I due, che avevano già diviso il set per la fiction di Canale 5 "Buongiorno, mamma!", si sono riuniti in occasione della serie dei record di Rai Uno, rispettivamente nei panni della capitana dei carabinieri e del nuovo parroco di Spoleto.

Giannetta si è detta «categorica e attenta alle regole» spesso anche sul piano personale. Un aspetto, in comune con il suo personaggio, Anna Olivieri. L'ex conduttrice di Sanremo conduce una vita molto riservata al di fuori dei riflettori e ha preferito non aggiungere altri particolari circa la sua situazione sentimentale. «Lavoro tantissimo, sono coinvolta a 360 gradi» ha sottolineato.