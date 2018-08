Maria De Filippi, show al mare sul wakeboard: il video ​fa il giro del web

Mercoledì 22 Agosto 2018, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 18:07

Da regina della tv a stella dei mari. Maria De Filippi incanta i fan con una prova sportiva davvero prodigiosa. La conduttrice di Canale 5 ha sfrecciato ad Ansedonia con il wakeboard, must dell'estate e sua nuova passione.Nel video girato dalla collaboratrice Raffaella Mennoia, Maria al primo tentativo esce dall'acqua sul wakeboard, lasciando stupefatti tutti. Compresa l'amica Raffaella.Il video in poco tempo fa il giro del web e conquista una pioggia di like. Maria da sempre è una grande amante dello sport. E dopo il tennis, ora è regina di wakeboard.