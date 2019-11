Maria De Filippi su Giulia De Lellis: «Non è stupida, su di lei c'è del pregiudizio. Il libro? Me lo ha regalato ma non l'ho letto»

«Giulia De Lellis non è stupida, su di lei c'è del pregiudizio». A parlare è Maria De Filippi, la signora della televisione che conosce molto bene l'influencer romana, dal momento che è stato il programma Uomini e Donne a lanciarla poco più di tre anni fa. Nell'intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano" la conduttrice risponde anche alle domande sulla ventenne e sul libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza".

«Me l'ha regalato ma non l'ho letto. C'ero quando gliel'hanno proposto, mi ha chiesto cosa ne pensavo». L'idea di scriverla è stata proficua. Giulia, infatti, ha venduto più di 100mila copie «un chiaro segnale - dice De Filippi - che la gente la apprezza e la preferisce a scrittori già "navigati". Giulia non è stupida, su di lei c'è del pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne».

Il libro le ha dato l'occasione di difendere anche il suo dating show: «Invito gli scrittori che hanno criticato l'exploit del romanzo di Giulia a non avere la puzza sotto il naso, ma ad aprirsi nella conoscenza anche di programmi come quello che ha scoperto la De Lellis... Se vanno solo in trasmissioni di nicchia, avranno sempre un pubblico di nicchia e non possono arrabbiarsi se lei vende così tanto... Lo rivendico, se pensassi che quello che faccio è sbagliato, smetterei».

