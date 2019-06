Maria Elena Boschi, la foto in primissimo piano del viso fa impazzire i fan

Sabato 22 Giugno 2019, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 12:43

Il viso in primissimo piano, con gli occhi, chiari e grandi, e lo sguardo, intenso, verso la fotocamera. Non è l'ultima foto di un'influncer o di una personal trainer, ma di Maria Elena Boschi, parlamentare del Partito Democratico, e già ministro delle riforme nella scorsa legislatura. Una foto che, magari potrà far storcere la bocca a qualche purista della politica, ma che sicuramente i "follower" della ex ministra hanno dimostrato di apprezzare, tempestando di cuoricini lo scatto postato su InstagramSono oltre 4mila, in questo momento, i like per la foto della Boschi, che scrive: «Un po’ di sport di mattina per iniziare bene il w-e! Anche se qui a Firenze fa già molto caldo. E da voi? #fitness #weekend#sport #estate». Già in passato la ex ministra aveva postato sul popolare social network alcune foto durante i suo allenamenti, spesso in compagnia del fratello, che - ogni tanto - sembra farle da personal trainer.I commenti dei follower, diversamente a quanto capita alla Boschi su altri social, sono praticamente unanimi: tutti ammirano la bellezza della deputata dem, soffermandosi in lunghi complimenti; alcuni, addirittura, le consigliano di lasciare la politica per darsi al cinema o alla moda.