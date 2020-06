Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la cena a lume di candela infiamma il gossip: solo amicizia?

Ultimo aggiornamento: 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traci sarebbe un rapporto speciale. L'ex ministro e l'attore sono stati fotografati insieme ancora una volta e negli ultimi scattiUn ache è stato immortalato dai paparazzi dialla Taverna Trilussa di Roma. Non è passata inosservata la complicità tra i due, che si dichiaranogià da un po'.Berruti da poco ha interrotto la storia concome ha recentemente annunciato ae sembra godersi una serata con un'amica. "Chi" ha pubblicato, in esclusiva sull’ultimo numero in edicola, le foto dei due in total black, seduti a un tavolo all’aperto. I più maliziosi pensano alla nascita di un nuovo amore. Lo stesso settimanale ipotizza che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia.Il loro legame non è nuovo ed è sospetto proprio per la frequenza con cui vengono visti insieme. Da parte loro, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non hanno mai nascosto di essere amici e hanno smentito categoricamente che potesse esserci dell’altro.