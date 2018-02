«Ricordi di Taormina», ma alle spalle di Maria Grazia Cucinotta c'è un altro luogo da sogno

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 12:21

Maria Grazia Cucinotta posta su Facebook una foto di qualche anno fa e allega la seguente didascalia: «Ricordi di Taormina, la Sicilia nel cuore... Baciiii». Peccato che, come le fanno notare molti fan, quella foto sia stata scattata ad Ischia.Alle spalle della bellissima attrice, come fanno notare alcuni utenti, è possibile ammirare infatti il paesaggio di Lacco Ameno, uno dei piccoli comuni dell'isola. Un errore non banale per una che, come Maria Grazia, è una sicula doc. Alla fine, l'attrice ha corretto il post: «Ricordi di Taormina ma in realtà è Ischia è vero!».