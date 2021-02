Paolo Brosio, Maria Laura mostra l'anello di fidanzamento a Pomeriggio 5: «Sorpresa per il mio 23esimo compleanno»

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore fra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. La 23enne, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha mostrato l'anello di fidanzamento regalatole dal giornalista, raccontando la sorpresa organizzata in occasione del suo compleanno: «Eravamo in camera d’hotel perché lui era venuto a Reggio Emilia. A mezzanotte sento bussare, c’era un camieriere con vassoio, 23 rose rosse, una bottiglia di champagne, una torta con candeline e un pacchettino. Dentro al pacchettino ho trovato l’anello».

Barbara D'Urso ha chiesto a Maria Laura se pensa che Paolo Brosio possa essere l'uomo della sua vita. La modella ha risposto: «Mi ha detto cose bellissime mentre mi metteva l’anello al dito. È innamorato di me, spera di passare più tempo possibile insieme, ogni giorno che passa si innamora sempre di più, è felice di stare con me e vuole rendermi la donna più felice del mondo. Secondo me mi può dare tanto, è un uomo maturo che mi può insegnare ad amare».

È arrivato l'anello per Topolina, bravo Topolino! ❤️#Pomeriggio5 pic.twitter.com/eyhZ61t8lk — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 22, 2021

Ultimo aggiornamento: 21:53

