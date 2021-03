Maria Monsè risponde a Selvaggia Lucarelli per le foto hot con la figlia quattordicenne: «Rapporto sano.. ringrazia Barbara D'Urso»

Maria Monsè risponde alle accuse di Selvaggia Lucarelli. Maria Monsè aveva postato dal social alcuni scatti che la ritraevano in costume assieme alla figlia quattordicenne, attirando su di se una valanga di critiche, fra cui quelle di Selvaggia Lucarelli che ha definito le foto: “Disturbanti”. Maria Monsè però non ci sta e risponde: «Il rapporto con mia figlia Perla Maria rappresenta un sano rapporto madre –figlia».

In una lettera inviata a “Il Messaggero”, Maria Monsè si è difesa dalle accuse di Selvaggia Lucarelli: «Quello che dispiace - ha scritto – è che un sano rapporto madre-figlia debba essere oggetto di critica offensiva nei miei confronti oltre ad essere usato per proferire attacchi alla signora Barbara D’Urso amatissima dal pubblico visti i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono i suoi programmi televisivi. Mi viene mossa una critica per una foto pubblicata senza autorizzazione , esclusivamente con scopo denigratorio e che di certo non può essere qualificata da te “ disturbante “ ; disturbante secondo i miei criteri di valutazione e’ quella persona che prima Partecipa al reality “la fattoria “ ( partecipammo insieme nel 2006 ) mandato in onda sulla stessa rete televisiva che oggi invece attacchi unitamente alla sua conduttrice di punta ovvero la Signora Barbara d’Urso anziché esserle riconoscente».

Maria Monsè fa riferimento anche al figlio di Selvaggia Lucarelli: “E come si può qualificare la condotta di un minore di anni 16 che nel luglio del 2020 va in piazza ad offendere il leader del partito di maggioranza Italiano di centro destra?? (Notizia ampiamente diffusa da ogni mezzo stampa) Forse ciò che disturba e’ il fatto che io a 47 anni posso permettermi ancora di fare degli scatti mettendo in mostra quanto natura mi ha dotato e purtroppo C’è chi invece alla mia stessa età non può farlo... e per andare in spa , avrei dovuto mettere il burqua a mia figlia ? Come qualificheresti quella persona che passa di colore in colore a seconda delle esigenze o dei vantaggi ricavabili, che un giorno e’ di destra e un giorno e’ di sinistra un po’ come farebbe una farfallina che salta di fiore in fiore?”.

