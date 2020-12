Maria Sharapova, la più bella del tennis sposa il fidanzato segreto: nozze con Gilkes, amico dei reali inglesi

Migliaia di cuori infranti tra i tifosi del tennis: si sposa Masha, al secolo Maria Sharapova, la sportiva russo-americana che ha fatto sognare dentro e fuori dal campo di gioco un'intera generazione di spettatori. Si sposa alla fine di un anno che era iniziato a febbraio con il ritiro dalla carriera dopo la sconfitta al primo turno degli open australiani, e con l'annuncio che «grandi cose» erano in attesa nel suo futuro dopo il giro di boa all'età di 32 anni. Il fidanzato della principessa bianca del tennis è quanto di più vicino alla nobiltà britannica. Il quarantunenne Alexander Gilkes è amico sia del principe William, del quale è stato compagno di studi presso l'esclusiva scuola Eaton, che del più giovane Harry, e suo fratello Charlie pare sia stato vicino a Pippa Middleton, sorella della Duchessa di Cambridge. Dopo la laurea, Alexander ha lavorato a Londra per il servizio di concierge per ultraricchi Quintessentially, poi si è spostato a New York, dove si è inserito nel mondo dell'arte con un'azienda specializzata nell'organizzare aste di opere di medio prezzo, nella quale ha avuto come venditrice per un paio d'anni la principessa Eugenia.



Le nozze riuniranno quasi sicuramente la crema dell'alta società internazionale, anche se per celebrarle bisognerà aspettare tempi più propizi agli assembramenti di grandi dimensioni. Sharapova ha dato l'annuncio con un tweet: «Ho detto sì dal primo momento che ci siamo incontrati, poi abbiamo mantenuto questo piccolo segreto». L'incontro è avvenuto due anni fa, e il primo avvistamento della coppia è stato nell'estate 2018, al gala per la Fondazione Aids di Elton John. I due hanno poi passato insieme le vacanze estive dell'anno successivo in Spagna a cavallo del quarantesimo compleanno di Alex, ospiti di amici. «Grazie per avermi reso un ragazzo molto, molto felice ha replicato sui social il futuro sposo - Voglio amarti per tutta la vita e continuare ad imparare da te». Lo scambio chiude la lunga parentesi di celibato per l'atleta, che negli anni della professione ha avuto tempo solo per un flirt con il collega bulgaro Grigor Dimitrov, e per un altro annuncio di fidanzamento, con il cestista sloveno Sasha Vujacic, durato appena un anno.

Gilkes è reduce dal matrimonio fallito con Misha Nonoo, collega a Quintessentially poi diventata una disegnatrice di moda, creatrice di abiti per Paul McCartney, Ivanka e Jarred Kushner, per il Principe Harry e la moglie Megan. La loro festa di matrimonio, 8 anni fa a Venezia, durò 3 giorni, con celebrità e ospiti blasonati. Nel 2016 la separazione e il divorzio: Alex ammise che l'ambizione che entrambi nutrivano sul lavoro aveva finito per rovinare il rapporto. Maria Sharapova porta in dote, oltre ai trofei di 36 tornei internazionali, di cui 5 gran slam, un brand che, grazie alla popolarità del suo nome, si è associato nel tempo a imprese commerciali di successo: dai diamanti ai dolciumi, dai vestiti sportivi ai profumi.

Nel complesso, un patrimonio di quasi 200 milioni di dollari sui 335 che ha ammassato durante gli anni dell'agonismo tra premi e contratti. Niente male per una bambina che all'età di 7 anni era fuggita dalla Russia dopo l'incidente nucleare di Chernobyl insieme al solo papà (la mamma era rimasta in patria per problemi di visto), e che era atterrata in Florida all'accademia di Nick Bollettieri su segnalazione di Martina Navratilova. Nessuno dei due parlava inglese, e nelle tasche del padre Yuri c'erano appena 700 dollari. Per i primi anni il genitore lavorò come tassista e fattorino, mentre la figlia passava lunghe ore di studio sui campo da gioco. Poi venne il primo contratto da parte della stessa scuola di tennis che la ospitava. Dieci anni dopo, la diciassettenne Masha vinse gli Internazionali d'Italia e il torneo di Wimbledon, prima di diventare la numero uno del mondo.

