Mariah Carey, la canzone di Natale è un plagio? «Rischia una causa per 20 milioni di dollari»

Mariah Carey è sicuramente la regina indiscussa del Natale. Le sue canzoni creano l'atmosfera natalizia in tutto il mondo, ma adesso la sua celebre «All I Want for Christmas Is You» rischia di costarle molto cara. Mariah Carey, infatti, è stata citata in giudizio per 20 milioni di dollari per una presunta violazione del copyright nella sua hit natalizia, a distanza di quasi 30 anni.

Da quando uscì nel 1994, la canzone, presente nel suo album Merry Christmas, è diventata un classico a livello planetario e sicuramente tra le canzoni più ascoltate durante le festività natalizie. La cantante statunitense di 53 anni e il suo co-sceneggiatore Walter Afanasieff sono stati nominati in una causa intentata dal cantautore Andy Stone, sostenendo che Mariah e i suoi collaboratori hanno «volontariamente e intenzionalmente» violato i diritti di copyright di una canzone di Andy Stone.



Secondo i documenti legali depositati presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto orientale della Louisiana, Stone afferma di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome e di non averne autorizzato la diffusione.

CANZONI CON TESTI E MELODIE DIVERSE

Ma Stone, la cui band Vince Vance and the Valiants ha registrato e pubblicato la propria canzone nel 1989, ha accusato Carey e Afanasieff di essersi comportati in modo scorretto sfruttando la popolarità e lo stile unico del suo singolo. «Ha causato confusione», si legge nei documenti. «Hanno apportato modifiche e arricchimenti al testo originale, utilizzando in modo non autorizzato il lavoro svolto da altri». Merry Christmas, pubblicato dalla Columbia Records il 1 novembre 1994, è diventato l'album di Natale più venduto di tutti i tempi negli Stati Uniti, con oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo.

La denuncia afferma che gli avvocati di Stone si sono messi in contatto per la prima volta con Carey e i suoi coimputati l'anno scorso, riferisce la BBC, ma «non sono stati in grado di raggiungere alcun accordo». Dalla sua uscita, la canzone di Carey ha scalato le classifiche in più Paesi e, secondo quanto riferito, ha guadagnato più di 60 milioni di dollari in diritti d'autore. Mentre su Spotify è stata scaricata per oltre 1 miliardo di volte.

Adesso Stone chiede 20 milioni di dollari alla cantante per il suo «comportamento scorretto», ma secondo i primi riscontri le due canzoni sarebbero molto diverse, con melodie e testi completamente differenti. Adesso spetterà ai giudici stabilire se Mariah Carey abbia agito nella legalità o meno e se dovrà risarcire Andy Stone.